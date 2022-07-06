Почему английская разведка слила информацию о планах ВСУ наступать в южном секторе украинского ТВД

Аргументы Недели → Армия 13+

6 июля 2022, 19:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании (читай – сотрудник военной разведки) Нил Мелвин, сообщил британской прессе о том, что судьба Украины уже в ближайшее время будет решаться на юге. Слив такой, казалось бы, сверхсекретной информации, должен вызвать недоумение в среде военных экспертов. Впрочем, мы можем порассуждать на эту тему, опираясь на известные данные и оперативную обстановку на украинском ТВД.

Конечно же, при упоминании возможности крупного наступления ВСУ на юге вспоминаются многочисленные заявления, сделанные в Киеве и Николаеве на этот счёт. Все эти обещания либо не имели последствий, либо заканчивались хилыми попытками различных группировок ВСУ провести наступательные в Херсонском и Новокаховском направлениях, которые захлёбывались тут же под ударами российской авиации и артиллерии.

Однако, если взглянуть на карту ТВД, сразу видно, что украинская сторона имеет преимущество в возможности перебрасывать силы и средства с одного участка фронта на дорогой поскольку сама линия передовой растянута по неровной дуге. ВС РФ находятся на её внешней стороне, а ВСУ – на внутренней. Украинские войска могут пользоваться укороченными рокадами, а российские – удлинёнными. Кроме того, сейчас основные силы ВС РФ сосредоточены на Краматорском направлении, остальные участки фронта прикрыты по остаточному принципу. Генштаб ВСУ вполне может сосредоточить южнее Кривого Рога и Баштанки, а также восточнее Николаева группировку численностью 200 тыс. – 250 тыс. штыков, до 300 танков, порядка 1000 или 1500 единиц миномётов, ствольной и реактивной артиллерии. Эти силы поддержит армейская авиация. Ради прорыва ВСУ смогут бросить в бой пару десятков (может и больше) штурмовиков, фронтовых бомбардировщиков и истребителей, а также беспилотные летательные аппараты числом до трёх-четырёх десятков.

Более того ВСУ в состоянии собрать до 100 тыс. – 150 тыс. войск, сотню танков, полтысячи стволов артиллерии, пару десятков РСЗО. Вот авиацию для этого участка фронта ВСУ вряд ли найдут, её частично заменят десятков, другим беспилотников.

Задача первой группы украинских войск очевидна (назовём её «Николаевско-Криворожской»). Для неё направлением главного удара будет Херсон. Учитывая немногочисленность российских войск в данном районе, она попробует взломать оборону ВС РФ принудить их к отступлению и на плечах отходящего противника ВСУ надеются ворваться в Крым и выйти на оперативный простор в степной части полуострова. Возможно есть планы перебросить артиллерию в Крым и её огнём нанести как можно больший урон войсковым частям ВС РФ, находящимся на полуострове. Их мест дислокации Киеву известны. При удачном раскладе, ВСУ планируют прорваться к Феодосии, а далее к Керчи, то есть выйти к Крымскому мосту уничтожить его.

Вторая группа сил ВСУ (назовём её - Запорожской) по плану должна прорвать передний край обороны противника и наступать на Бердянск и Мариуполь. Цель – захватить эти портовые города и удерживать их до последней возможности.

Конечно же, Генштаб ВСУ (точнее западные военные советники, которые фактически руководят им) осознаёт, что командование ВС РФ снимет значительные силы с Донбасского сектора ТВД и скорее всего подтянет свежие резервы с территории России, чтобы уничтожить противника, хозяйничающего в южном секторе ТВД или попытаться отбросить на исходные позиции. Такая ситуация в теории могла бы позволить ВСУ провести контрнаступление на Донбасском секторе ТВД. Ещё раз подчеркну, что все планы ВСУ, что изложены выше – можно рассматривать пока только в теории.

Дело в том, что есть одна существенная загвоздка. Собрать многочисленные войска ВСУ конечно могут, но их боеспособность будет практически нулевая. Необученных бойцов, неслаженные войсковые формирования бросать в бой бесполезно. Они в лучшем случае погибнут в огне смертью храбрых, в худшем – разбегутся кто-куда. Здесь даже заградотряды набранные из самых отпетых (сверхмотивированных) нацистов – не помогут. Для наступления на большую глубину нужны отменно подготовленные и опытные войска, и командиры. Ни того, ни другого в распоряжении Генштаба ВСУ сейчас нет. Самая лучшая техника и вооружения в руках плохих солдат и неквалифицированных военачальников – это металлолом. Поэтому, даже если попытки «большого» прорыва на Херсонском и Бердянско-Мариупольском направлениях будут предприняты, украинские войсковые формирования, не имея должного управления и навыков ведения маневренного общевойскового боя станут помехой друг для друга. В той сумятице, что возникнет в ходе (гипотетического) наступления неизбежен дружественный огонь. А оказавшись под атаками российской авиации войска ВСУ наверняка придут ещё в большее замешательство. Крое того, не надо забывать о возможностях российского высокоточного оружия дальнего действия и Черноморского флота РФ.

Первый вывод, который напрашивается при оценке возможности большого украинского наступление на юге – оно захлебнётся, поскольку ВСУ понесут значительно большие потери, чем они имеют сейчас. Однако, стоит учитывать, что руководят украинскими войсками американские и британские советники, которым наплевать на гибель десятков и сотен тысяч украинских солдат. Значит напрочь отметать вероятность попытки проведения ВСУ вышеизложенного наступления – не стоит.

Слив информации о планах Киева перенести основные военные действия на юг, организованный Лондоном, в первую очередь направлен на то, что российское командование на это отреагирует. И если со стороны Главкома СВО и Генштаба ВС РФ никакой реакции не будет, ВСУ наверняка начнут воплощать эту страшилку в жизнь. Сначала в виде демонстрации, а затем с наращиванием сил и средств. Сейчас Киеву бывшие страны Варшавского договора передают практически всю авиацию, бронетехнику и артиллерию, что остались у них на вооружении или на длительном хранении. Подчищаются склады боеприпасов США, и их союзники по НАТО уже передают ВСУ технику и оружие западных образцов. Такая щедрость не направлена на латание дыр на фронте. От Киева однозначно потребуют чего-то большего. К тому же, не стоит забывать, что при активной помощи Запада ВСУ ведут ускоренную подготовку корпуса стратегического резерва, значительные по численности контингенты украинских военнослужащих проходят подготовку в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Британии и других странах НАТО. Мобилизация на Украине можно сказать находится на своём пике, ВСУ гребут всех, кого только могут. Поэтому план Киева создать более чем миллионную армию – не пустые слова.