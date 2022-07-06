В Молдове требуют заменить «румынскую историю»

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6 июля 2022, 10:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В прошедший вторник сторонники молдавской истории попытались повлиять на ситуацию с образованием в стране. Гражданская инициатива «За историю Молдовы» потребовала от Министерства образования, культуры и науки РМ признавать и уважать право всех национальностей на равное отношение. В связи с этим они требуют устранить выделение единичного этноса в названии общеобразовательного предмета, изучаемого в местных школах.

Группа уже обратилась в Комиссию по правам человека и межэтническим отношениям. Также было направлено письмо в Совет по предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечении равенства. Активисты призывают немедленно переименовать «Историю румын» в «Историю Молдовы». Эти новости быстро прошли в интернет и местные СМИ. Данная тема – уже одна из самых обсуждаемых в молдавских соцсетях.

«Мы просим председателя Совета, который также является докладчиком по нашей петиции», - говорится в заявлении, «Оказать давление на членов, которые не исполняют свои полномочия должным образом и бойкотируют голосование. Выработать решение по петиции преподавания история Молдовы, которая годами пылилась в Совете на полках».