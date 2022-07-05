Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с хлором в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 5 июля, заявил, что украинские боевики в настоящий момент готовят провокацию с хлором в ДНР.
Михаил Мизинцев заявил, что в соответствии с имеющейся достоверной информацией боевики националистических формирований готовят провокации с использованием отравляющих веществ в Николаевке Донецкой Народной Республики.
По словам начальника НЦУО, украинские неонацисты завезли более шести тысяч литров жидкого хлора на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС. Заминированные емкости планируют подорвать во время подхода подразделений российских войск и формирований ДНР.
Мизинцев подчеркнул, что РФ заранее предупреждает "цивилизованный Запад" о подготовке провокации, целью которой является обвинение российских военных якобы в неизбирательных ударах по химически опасным объектам.