Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что украинские неонацисты хотят взорвать мосты в Сумской области и обвинить в этом РФ

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4 июля 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник сообщил, что украинские нацисты планируют взорвать мосты в Сумской области через реку Крыга.

Михаил Мизинцев заявил, что в соответствии с имеющейся достоверной информацией украинские неонацисты заминировали мосты в Белополье через реку Крыга в Сумской области, которые они планируют взорвать и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по важным объектам.

Начальник НЦУО обратил внимание на то, что подобные действия официального Киева в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины, а также пренебрежение нормами морали и принципами международного гуманитарного права.