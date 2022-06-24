Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что Киев готовит провокацию в районе захоронения погибших от чумы в Одессе

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24 июня 2022, 22:01 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев готовит провокацию в Одессе недалеко от кладбища погибших от чумы в XIX веке.

По словам Михаила Мизинцева, к настоящему моменту установлено, что специалисты 83 центра информационно-психологических операций ВСУ занимаются подготовкой очередной циничной провокации для обвинения Вооруженных Сил РФ в нанесении ударов по потенциально опасным объектам, вследствие чего могут получить ранения сотни мирных жителей Одессы.

Чтобы реализовать вышеуказанный план, на территории кладбища погибших от чумы в XIX веке будет расположена крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, произведенные за границей. Подчеркивается, что если российские военные нанесут удар по вышеуказанному скоплению украинской техники, то Киев намерен распространить в СМИ информацию о разрушении захоронений и возникновении по вине ВС РФ в Одессе биологической опасности.