Бюро экономической безопасности Украины выявило неоднократную распродажу поступающего с Запада оружия

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5 июля 2022, 20:21 Источник: РИА "Новости"

военный, Dominic Chiu/Keystone Press Agency

Глава бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что ведомство выявило неоднократную распродажу гумпомощи и продукции военного назначения, поступающих из западных государств.

В настоящий момент бюро экономической безопасности Украины расследует дела, связанные с гуманитарной помощью в том случае, если она распродается. По словам Вадима Мельника, за деньги реализуются даже товары армейского назначения.

По факту случившегося было заведено около десяти уголовных дел, однако подчеркивается, что это не полное количество преступлений такого рода, поскольку аналогичные правонарушения регистрируют и другие украинские силовые ведомства.