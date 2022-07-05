Генсек НАТО Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе

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5 июля 2022, 11:29

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, сделал заявление о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в данной организации. Такую информацию распространило РИА Новости.

«Генсек НАТО заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее во вторник сообщалось, что свои подписи под протоколами о присоединении Хельсинки и Стокгольма к НАТО поставили финский министр иностранных дел Пекка Хаависто и Анн Линде, руководитель внешнеполитического ведомства Швеции.