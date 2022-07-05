Министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении стран в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июля 2022, 11:19

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, Finnish Prime Minister's Office / globallookpress.com

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто и руководитель шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде поставили свои подписи под протоколами о присоединении данных государств к Североатлантическому альянсу. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО, передает наш корреспондент из штаб-квартиры альянса», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что строительство баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит их.