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Аргументы Недели Политика 13+

В ДНР сообщили, что украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов

, 20:42 Источник: РИА "Новости"

В ДНР сообщили, что украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов
последствия обстрела в Донбассе, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

С 15.00 до 19.00 понедельника украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка сто снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Подчеркивается, что сто снарядов были выпущены по двум районам Донецка в течение четырех часов.

Отметим, что артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами-членами Североатлантического альянса. Кроме того, на Украине была в единственном экземпляре создана колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр снарядов.

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