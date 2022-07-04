В ДНР сообщили, что украинские войска за четыре часа выпустили по Донецку сто снарядов

С 15.00 до 19.00 понедельника украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка сто снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
Подчеркивается, что сто снарядов были выпущены по двум районам Донецка в течение четырех часов.
Отметим, что артиллерия калибром 155 миллиметров используется странами-членами Североатлантического альянса. Кроме того, на Украине была в единственном экземпляре создана колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр снарядов.