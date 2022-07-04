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The Independent сообщает, что бойцы ВСУ жалуются на невыносимые условия службы на восточном фронте

, 18:12 Источник: РИА "Новости"

The Independent сообщает, что бойцы ВСУ жалуются на невыносимые условия службы на восточном фронте
украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Британское издание The Independent опубликовало в понедельник, 4 июля, материал, в котором утверждается что украинские военные жалуются на невыносимые условия службы на восточном фронте.

Украинские бойцы, по словам журналистов, сообщают, что армия страны организована "ужасно", а из-за интенсивности боевых действий у военных развиваются психологические проблемы и возникает желание покинуть службу. Более того, многие солдаты уверены в том, что вооружения, полученные от Запада, не дадут Киеву возможности изменить ход событий в Донбассе.

Один из украинских военнослужащих сообщил британским репортерам, что офицеры не берегут своих сослуживцев и буквально "бросают их в пекло", несмотря на проблемы со здоровьем.

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