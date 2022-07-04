Зеленский пригласил участников конференции по восстановлению Украины в Киев

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4 июля 2022, 16:14 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках видеообращения, которое состоялось в понедельник, 4 июля, направил участникам международной конференции по восстановлению страны приглашение посетить Киев.

Ранее в Швейцарии началась международная конференция по восстановлению Украины, которая продлится два дня. Владимир Зеленский в рамках выступления пригласил всех участников мероприятия в свою страну, чтобы "работать вместе" с украинцами.

Ранее информационное агентство Блумберг сообщило, что на форуме власти Украины намерены представить план, в котором содержится список проектов в сферах безопасности, инфраструктуры, инвестиций в климат, диверсификацию энергоресурсов и цифровую экономику.