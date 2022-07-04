Зеленский пригласил участников конференции по восстановлению Украины в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках видеообращения, которое состоялось в понедельник, 4 июля, направил участникам международной конференции по восстановлению страны приглашение посетить Киев.
Ранее в Швейцарии началась международная конференция по восстановлению Украины, которая продлится два дня. Владимир Зеленский в рамках выступления пригласил всех участников мероприятия в свою страну, чтобы "работать вместе" с украинцами.
Ранее информационное агентство Блумберг сообщило, что на форуме власти Украины намерены представить план, в котором содержится список проектов в сферах безопасности, инфраструктуры, инвестиций в климат, диверсификацию энергоресурсов и цифровую экономику.