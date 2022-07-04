Арестович заявил, что сдача Лисичанска стала удачной операцией ВС Украины

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4 июля 2022, 14:46 Источник: РИА Новости

Алексей Арестович, фото из открытых источников

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией украинских вооруженных сил.

Арестович написал в Telegram-канале: "Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция", "все задачи операции выполнены".

По словам советника Зеленского, ее главными задачами были: "сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта".

Арестович уверен, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил, что украинские войска отведены от Лисичанска и пообещал - они вернутся, получив современное вооружение.