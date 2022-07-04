Зеленский об отступлении украинских войск из Лисичанска: мы вернемся благодаря своей тактике и увеличению поставок оружия

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4 июля 2022, 08:16

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска отведены от Лисичанска, и пообещал - они вернуться, получив современное вооружение. Минобороны РФ в воскресенье, 3 июля, заявило об установлении контроля над всей территорией Луганской народной республики.

После того, как армия Украины заявила об отступлении из Лисичанска после тяжелых боев, Зеленский выступил с видеообращением. Украинский президент сказал: "Если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия".

После взятия под контроль ЛНР всей территории Луганской области Украины бои продолжатся в районе Северска, Соледара и Бахмута. Об этом написал в своем телеграм-канале в воскресенье политолог Сергей Марков. Он считает, что бои предстоят ожесточенные.