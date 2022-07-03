Политолог Сергей Марков спрогнозировал продолжение ожесточенных боев в Донбассе

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3 июля 2022, 22:16 Источник: Общественная служба новостей

Политолог Сергей Марков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

После взятия под контроль ЛНР всей территории Луганской области Украины бои продолжатся в районе Северска, Соледара и Бахмута. Об этом написал в своем телеграм-канале в воскресенье политолог Сергей Марков. Он считает, что бои предстоят ожесточенные.

«После освобождения Северодонецка и Лисичанска и всей ЛНР следующая линия фронта будет Северск - Соледар - Артемовск (он же Бахмут). Потом будут Славянск - Краматорск. На эти линии отошли войска ВСУ. В плен попали единицы, большинству удалось выйти из окружения. Ожесточенные бои продолжатся. Земля Донбасса уже залита кровью», - написал Марков.

Ранее сообщалось, что в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики.