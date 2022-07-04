Путин подписал указ о назначении Кубышко заместителем главы МВД

Днем в понедельник, 4 июля, стало известно, что Владимир Кубышко назначен заместителем главы Министерства внутренних дел РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе говорится, что генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко назначается заместителем руководителя МВД. Ему присваивается специальное звание генерал-лейтенанта полиции.
Подчеркивается, что соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина вступает в силу со дня его подписания.