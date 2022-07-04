Мишустин заявил, что Россию невозможно изолировать, поскольку она неразрывно связана со всем миром

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4 июля 2022, 15:09 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин днем в понедельник, 4 июня, заявил, что Россию невозможно изолировать. Премьер-министр подчеркнул, что страна неразрывно связана с остальным миром.

Михаил Мишустин в рамках выступления на пленарном заседании международной выставки "Иннопром-2022" ранее сегодня указал на то, что у Российской Федерации много друзей в мире, а также подчеркнул, что Москва ценит и уважает каждого из них.

Ранее издание Financial Times выразило мнение, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, так как не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части планеты.