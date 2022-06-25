FT: усилия Запада по изоляции России проваливаются, так как не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мира

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25 июня 2022, 07:33

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Усилия Запада по изоляции Российской Федерации проваливаются, так как не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мира. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах издания Financial Times, информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мира, пишет в британской газете Financial Times обозреватель Эдвард Люс», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В статье FT указывается, что специальная операция Москвы на Украине «повышает спрос на многополярный мир». Также отмечается, что большая часть незападного мира «жаждет стратегической автономии».

Ранее на текущей неделе советник главы правительства Венгрии Балаж Орбан заявил, что Европа должна перестать вводить ограничительные меры в отношении России и начать с ней переговоры.