Советник премьера Венгрии Балаж Орбан: Европа должна перестать вводить санкции против России и начать переговоры с Москвой

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24 июня 2022, 09:44

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Европа должна перестать вводить ограничительные меры в отношении Российской Федерации и начать с ней переговоры. С соответствующим призывом, как передает РИА Новости, выступил Балаж Орбан, советник главы венгерского правительства Виктора Орбана.

«Советник премьера Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам заявил, что Европа должна перестать вводить санкции против России и начать переговоры с Москвой», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Советник отметил, что рестрикции оказались неспособны нанести серьезный ущерб экономике РФ.

Ранее на текущей неделе Великобритания запретила экспорт в Россию авиационного топлива, химикатов и банкнот фунтов стерлингов.