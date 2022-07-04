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4 июля 2022, 12:47

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о проработке сценариев на случай продолжения блокады Калининграда Литвой. Об этом информирует ТАСС.

«В Кремле ждут урегулирования ситуации с транзитом грузов в Калининград, но прорабатываются и сценарии на случай продолжения блокады», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Кремль надеется, что в ситуации, возникшей вокруг Калинграда, возобладает здравый смысл, также отметил пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Калининградской области Антон Алиханов указал, что передал в правительство РФ и администрацию президента страны проект ответных мер на блокаду региона.