Губернатор Калининградской области Алиханов сообщил, что передал властям РФ проект ответных мер на блокаду региона Литвой

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4 июля 2022, 07:47 Источник: Ведомости

сухогруз "Холмогоры", фото Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство РФ и администрацию президента проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы.

Какие конкретно меры предложены правительству, глава самого западного российского региона не уточнил.

Антон Алиханов в интервью газете "Ведомости" отметил, что речь идет о "мерах различного характера".

Глава региона сказал, что вопрос с транзитом можно решить тремя способами, среди которых первое - по линии МИД добиться изменений в санкционном пакете, чтобы ограничения были сняты, второй вариант предполагает вывод новых судов на морской маршрут, связывающий Калининградскую область с основной территорией РФ при субсидировании морского тарифа, чтобы продукция не становилась дороже. Ответ на запрет транзита — это третий вариант решения.

Алиханов подчеркнул, что считает введение ответных мер пока преждевременным.

"В Калининградском морском порту пришвартовался сухогруз "Холмогоры". Теперь он будет регулярно курсировать между нашим регионом и Большой Россией. Как Алиханов и обещал", - написал в соцсети в конце июня глава региона.