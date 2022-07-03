Сенатор Андрей Климов: Финляндия – это «веточка сорняка НАТО» у «забора» России

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3 июля 2022, 17:23

Андрей Климов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что просьбы разместить базы НАТО в городах на границе Финляндии и России были ожидаемы. Так мэр приграничного с Россией финского города Лаппеенранта заявил, что надеется на размещение базы Североатлантического альянса в своем населенном пункте.

В интервью изданию "Газета.ру" политик выразил мнение: "То ли еще будет". По словам Климова, "когда люди говорят, что они вступят в НАТО, и ничего страшного не произойдет, они или не очень понимают, о чем говорят, или врут".

Он отметил, что российские руководители говорили, что у нашей страны нет никаких конфликтных ситуаций военно-политического характера с Финляндией, и не было многие годы. Но, как полагает сенатор, "вступление в НАТО невольно приведет их в состояние агрессивного противоборства РФ".

Климов подчеркнул, что блок создавался в 1949 году конкретно как антироссийский альянс, - передает Радио Sputnik.

Сенатор заявил о вступлении Финляндии в альянс: "Это такое семечко было брошено антироссийское, и из этого семечка ничего не могло вырасти, кроме такого большого антироссийского сорняка".

По словам Климова, "теперь ветки этого сорняка подошли вплотную к нашему "забору" и возникает возможность появления еще и финской веточки". "Она сама по себе развиваться не может, вот она и делает все возможное", - пояснил политик.

Ранее Климов говорил, что Россия такая мощная военно-политическая держава, что решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значение не имеет.