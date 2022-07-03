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Песков: Запад во главе с США не разрешает Украине думать и говорить о мире

, 15:00

Песков: Запад во главе с США не разрешает Украине думать и говорить о мире
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запад во главе с Соединенными Штатами не разрешает Украине думать и говорить о мире. Соответствующую точку зрения озвучил в телевизионном эфире Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, высказавшегося в программе «Москва. Кремль. Путин», «продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир».

Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, комментируя удары по Белгороду, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится в случае новых провокаций на территории РФ.

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