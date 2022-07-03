Захарова об ударах по Белгороду: Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории РФ продолжатся

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3 июля 2022, 14:45

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории Российской Федерации продолжатся. Соответствующее заявление, говоря об ударах по городу Белгороду, сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если провокации на территории России продолжатся, заявила Захарова, комментируя удары по Белгороду», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что рано или поздно здравый смысл на Западе возобладает и переговоры по Украине возобновятся.