Le Monde сообщает, что единство стран Запада в противостоянии с РФ обернулось для них одиночеством

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3 июля 2022, 12:21 Источник: РИА "Новости"

флаги США и ЕС, Jens Kalaene/ZB

Обозреватель французского издания Le Monde Марк Семо заявил, что попытки стран Запада сообща превратить РФ в изгоя из-за спецоперации на Украине привели к тому, что эти государства оказались в одиночестве.

Марк Семо обратил внимание на то, что выступление президента Украины Владимира Зеленского перед представителями Африканского союза показало, что не во всем мире с солидарностью относятся к проблемам Киева. Лидеры стран, по словам журналиста, ограничились вежливым принятием послания политика.

Обозреватель подчеркнул, что вновь обретенное единство в противостоянии Запада России превратилось во вполне реальное одиночество. Семо уточнил, что в настоящий момент лагерь стран, не желающих выбирать между западным миром и Москвой, расширяется. Журналист выразил уверенность в том, что раскол непременно проявится на саммите стран "Большой двадцатки" в ноябре.