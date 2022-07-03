Сенатор Долгов выразил мнение, что Киев обязательно ответит за гибель мирных россиян в Белгороде

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3 июля 2022, 10:22 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Константин Долгов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Член Совета Федерации Константин Долгов высказал точку зрения, согласно которой Киев обязательно ответит за гибель мирных россиян в городе Белгороде. Об этом проинформировало РИА Новости.

«Сенатор Клишас считает, что ситуация в Белгороде требует ответа со стороны России Украине. Сенатор Долгов выразил мнение, что Киев обязательно ответит за гибель мирных россиян», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в региональном центре погибли три человека, еще четверо пострадали.