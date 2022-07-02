Пушилин назначил главой Святогорска мэра, который управлял городом при киевских властях

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2 июля 2022, 20:17 Источник: ТАСС

Флаги. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Мэром города Святогорска, который недавно перешел под контроль ДНР, назначен Владимир Бандура. Он занимал эту должность и раньше, при киевских властях. О назначении сообщил в субботу глава ДНР Денис Пушилин.

«Назначить Бандуру Владимира Владимировича главой администрации города Святогорска», - говорится в указе Пушилина.

Ранее Бандура сообщал, что в Украине против него заведено уголовное дело.

Святогорск перешел под контроль ДНР 7 июня. Через неделю Бандура на встрече с Пушилиным принял его предложение возглавить администрацию города. Представителям СМИ Бандура рассказывал о преступлениях, которые совершали на территории города украинские боевики ВСУ и радикальные группировки.