Мэр Святогорска Бандура рассказал СМИ о преступлениях оккупантов ВСУ

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14 июня 2022, 18:23

Мэр Святогорска, Владимир Бандура/ с сайта правительства ДНР

Градоначальник недавно освобождённого Святогорска Владимир Бандура сообщил представителям СМИ о преступлениях, которые ещё недавно совершали на территории города украинские боевики ВСУ и радикальные группировки. Комментарий передаёт во вторник, 14 июня, ФАН.

В частности, чиновник рассказал о гонениях священнослужителей, мародерствах, грабежах домов, которые совершали боевики ВСУ. По его словам, в городе происходили гонения и насилие над теми, кого нацисты обвиняли в «сепаратизме».

Рассказал мэр также о состоянии деревянного монашеского скита, который подожгли украинские боевики. Чиновник подчеркнул, что Святогорской лавре требуется косметический ремонт. Возможно восстановить мост, как только дорога для экспертов будет безопасна, начнутся восстановительные работы.

«Ближайшие планы — полностью перейти в нормальную работу, то есть восстановить коммунальную сферу, полностью образовательную сферу, а также правоохранительную. То есть сделать все то, чтобы люди могли получать свет, воду, гуманитарную помощь. То, что необходимо на сегодняшний день. Конечно, нас ждет очень много работы, есть единомышленники, которые остались, которые готовы работать на благо республики», − цитирует агентство слова Владимира.