Сенатор Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье

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2 июля 2022, 15:05 Источник: Владимир Джабаров

В. Джабаров, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян отказаться от отдыха в Болгарии после решения болгарских властей о высылке 70 сотрудников российского посольства.

По словам политика, "братушки" опять сделали дурацкий выбор. "Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье", - написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Он заявил, что на Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее. "Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию", - считает Джабаров.

Сенатор поделился, что сам он последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году, спустя многие годы после первой, студенческой поездки. "Поразило то, что почти за 30 лет все обветшало, сервис остался совковый. Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И все постепенно разрушалось. А сейчас не лучше", - пишет политик.

"Для чего Болгария обостряет отношения с Москвой?... На болгарских курортах десятки тысяч россиян оставляли свои сбережения, существенно пополняя болгарский бюджет", - отметил он.

По его словам, болгары "все предали и забыли, ничему из история не научила «братушек»".