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2 июля 2022, 09:26

Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Руководители стран Запада, которые оказывают поддержку Киеву, опасаются, что их население в скором будущем может устать от событий на украинской территории. На это, как передает ТАСС, указало американское издание Politico.

«Лидеры западных стран, оказывающих помощь Киеву, опасаются, что их население вскоре может устать от событий на Украине и переключиться на внутреннюю повестку. Как пишет газета Politico, подобные тенденции уже начинают прослеживаться», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в субботу сообщалось, что спецназ РФ ликвидирует диверсантов на Украине с помощью бесшумных минометов «Галл».