Спикер Госдумы Володин: «Для Англии солнце империи закатилось навсегда»

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2 июля 2022, 09:09

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин высказал точку зрения, согласно которой «для Англии солнце империи закатилось навсегда». Соответствующую публикацию политический деятель разместил в своем Telegram-канале.

По словам Володина, «Лондон цепляется за любую возможность самоутвердиться». Именно этим, полагает спикер, объясняется выход Великобритании из Европейского союза и поиск ею альянсов с «русофобскими режимами» в Польше, прибалтийских республиках и на Украине.

Вячеслав Володин спрогнозировал, что «колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведет».

«Для Англии солнце империи закатилось навсегда», — говорится в посте председателя ГД.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что министерство иностранных дел России назвало серьезной заявкой на противостояние по всем фронтам решение Североатлантического альянса признать Москву «прямой угрозой».