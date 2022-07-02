Виталий Киселёв: в Лисичанске насильно оставлены более 2000 «одноразовых бойцов» - бойцов теробороны Украины

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2 июля 2022, 07:45

Dai Tianfang/ globallookpress.com

В Лисичанске насильно оставлены более 2000 «одноразовых бойцов», то есть бойцов теробороны Украины.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв сообщил эту информацию в пятницу, 1 июля.

Помощник главы МВД ЛНР уточнил, что бойцы теробороны были доставлены в Лисичанск из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы и из Днепропетровска для охраны наёмников.

«В Лисичанске и окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Это те, которых здесь оставили насильно, — теробороновцы», — указал Виталий Киселёв.

Ранее он говорил, что Лисичанск будет освобожден в ближайшие дни силами ЛНР и России.

Представитель ЛНР Андрей Марочко ранее информировал, что в Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей, поэтому для сохранения личного состава и гражданского населения военные республики и РФ действуют точечно и очень аккуратно. Лисичанск остался последним «форпостом ВСУ».

Внимание военных экспертов приковано к событиям в Лисичанске, там идут наиболее интенсивные бои. Поступило сообщение, что чеченский спецназ форсировал Донец и ведут бой за Новодружеск.