Офицер ЛНР Марочко: Лисичанск остался последним форпостом ВСУ в республике

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28 июня 2022, 15:01

Бойцы ВСУ в Лисичанске, Dai Tianfang/ globallookpress.com

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что город Лисичанск остался последним «форпостом ВСУ» Луганской Народной Республике.



Он также отметил, что войска республики при содействии российской армии освободили уже 98% территории ЛНР и вернули ее к административным границам.



"Касаемо Лисичанска, там идет плановая боевая работа. <...>. Последний форпост украинских нацистов остался на территории Луганской Народной Республики. Сейчас мы уже освободили 98% территории республики и лишь вот этот населенный пункт скопил в себе все те силы, которые находились на территории Луганской Народной Республики", - сказал Марочко.



Ранее утром стало известно, что штурмовые группы войск России и Луганской народной республики прошли уже примерно треть протяженности расположенного на территории Донбасса города Лисичанска.