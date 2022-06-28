Посол ЛНР Мирошник: штурмовые группы войск России и республики прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска

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28 июня 2022, 08:03

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Штурмовые группы войск России и Луганской народной республики прошли уже примерно треть протяженности расположенного на территории Донбасса города Лисичанска. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли уже примерно треть протяженности Лисичанска, заявил посол ЛНР Мирошник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Отряды украинских Вооруженных сил, по свидетельству жителей Лисичанска, группами покидают населенный пункт, также отметил дипломатический представитель.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее во вторник, посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что поставки вооружений Киеву американской стороной лишь закручивают спираль конфликта и повышают угрозу дальнейшей эскалации.