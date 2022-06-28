Посол РФ Антонов: поставка оружия Украине со стороны США лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозу дальнейшей эскалации

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28 июня 2022, 07:42

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Поставка вооружений Украине со стороны США лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозу дальнейшей эскалации. На это, как передает ТАСС, указал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Продолжающаяся поставка оружия Украине со стороны Соединенных Штатов лишь закручивает спираль конфликта и повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе помощник американского президента Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон завершает формировать новый пакет военной помощи Киеву с системами ПВО средней и большой дальности.