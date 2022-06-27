Помощник Байдена Салливан: США завершают формировать новый пакет военной помощи Киеву с системами ПВО средней и большой дальности

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27 июня 2022, 16:22

Помощник президента США Джейк Салливан, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты завершают формировать новый пакет военной помощи Киеву с системами противовоздушной обороны средней и большой дальности. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Джейк Салливан, помощник американского президента Джо Байдена.

«США завершают формирование нового пакета военной помощи Украине, который включает современные системы ПВО средней и большой дальности, подтвердил помощник Байдена по нацбезопасности Салливан», — указывается в посте, появившемся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что «сейчас не время для переговоров».