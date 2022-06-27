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Аргументы Недели Политика 13+

Украинский президент Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров»

, 14:41

Украинский президент Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров»
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что «сейчас не время для переговоров». Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Зеленский заявил, что "сейчас не время для переговоров", передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

На украинской территории с 24 февраля проходит специальная операция России. Ранее в понедельник сообщалось, что лидеры стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением по Украине. В документе отмечается, что киевская сторона должна принять решение о мирном урегулировании без давления извне.

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