Возможно, что после падения Лисичанска, посыплется оборона ВСУ на рубеже Славянск-Краматорск- Бахмут

Аргументы Недели → Армия 13+

1 июля 2022, 14:39 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Внимание военных экспертов приковано к событиям в Лисичанске, там идут наиболее интенсивные бои. Поступило сообщение, что чеченский спецназ форсировал Донец и ведут бой за Новодружеск. Ранее российским войскам не удалось навести понтонную переправу в районе Белогоровки и с места событий поступала противоречивая информация. К сожалению, или наоборот - к счастью, достоверные данные не становятся достоянием прессы. Поскольку раскрытие оных может привести к раскрытию замысла российского командования, что бесспорно сыграет на руку укро-нацистам.

О составе Лисичанского гарнизона можно с оговорками осудить по ранним публикациям. Там, возможно, сейчас находятся остатки 3-й, 4-й, 17-й танковых бригад, 24-й, 14-й механизированной, 57-й мотопехотной, 25-й, 81-й, 79-й десантно-штурмовых бригад, иностранные наёмники, подразделения территориальной обороны, нацгвардии и добровольческие формирования националистов.

Недавно стало известно, что силами ВСУ, сосредоточенными в Северске, командуют западные военные советники (возможно - британцы, возможно – американцы). Отмечаются скромные попытки проведения контратак украинскими войсками из района Северска на Лисичанск. Но, эти действия скорее похожи на демонстрацию. Есть сомнения, что после утраты Лисичанска ВСУ смогут удержаться на рубеже Славянск-Краматорск- Бахмут. Судя по поступающим с мест событий данным, украинская армия покатится дальше на запад до Днепра, предпринимая попытки организовать промежуточные линии обороны на рубежах Барвенково – Александровка, Краснопавловка – Павлоград. Если это произойдёт командованию ВСУ придётся либо распрощаться со своей Донецкой группировкой, или предпринимать срочные меры для её отвода к Днепру. Также, потеря Лисичанска с большой вероятностью может повлиять на положение дел в районе Харькова.