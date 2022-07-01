Экс-госсекретарь США Киссинджер выразил мнение, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами

Аргументы Недели → Политика 13+

1 июля 2022, 12:42 Источник: РИА "Новости"

Генри Киссинджер, Ting Shen/Xinhua

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер в рамках разговора с представителями СМИ в пятницу, 1 июля, выразил мнение, что украинский кризис может закончиться тремя разными способами.

В интервью изданию Spectator Генри Киссинджер подчеркнул, что первый сценарий подразумевает, что Россия установит контроль над большей частью Донбасса, в частности, над ключевыми промышленными и сельскохозяйственными районами, а также над полосой вдоль черноморской акватории. По словам экс-дипломата, это станет для Москвы "победой", поскольку роль НАТО уже не будь столь решающей, как раньше.

Второй вариант, по мнению экс-госсекретаря, заключается в попытке "вытеснить" РФ с территории Крыма, что может привести к дальнейшей эскалации. Третий сценарий предусматривает возвращение к ситуации, которая была до 24 февраля, а нерешенные вопросы будут обсуждаться в рамках переговоров.