Байден рассказал о новом пакете военной помощи Киеву на $800 млн и пообещал Украине поддержку «столько, сколько потребуется»

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30 июня 2022, 16:58 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден. Фото: Bernd von Jutrczenka/globallook.com

США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и уже в ближайшее время предоставят новый пакет военной помощи на 800 млн долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

По словам Байдена, в очередной пакет военной помощи войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы для комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS.

«С момента моего вступления в должность мы предоставили Украине почти 7 млрд долларов на системы безопасности», - заявил Байден.

На вопрос журналистов, существует ли крайний срок оказания военной помощи Украине, американский лидер ответил, что США будут помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

Ранее газета The Washington Post написала, что Вашингтон направил в Украину столько боеприпасов, сколько Российская Федерации якобы тратит примерно за пять дней.