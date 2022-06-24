The Washington Post сообщает, что администрация Байдена передала Киеву 126 гаубиц и 260 тысяч боеприпасов

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24 июня 2022, 17:43 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Издание Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц сообщило в пятницу, 24 июня, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передала Украине 260 тысяч боеприпасов.

По информации газеты, Вашингтон направил Киеву столько боеприпасов, сколько Российская Федерации якобы тратит примерно за пять дней. Уточняется, что украинской стороне были переданы 126 гаубиц и 260 тысяч соответствующих снарядов калибром 155 миллиметров.

Напомним, лидеры стран-членов Европейского союза в пятницу, 24 июня, выступили за дальнейшее наращивание военной помощи Украине.