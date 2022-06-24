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Евросоюз намерен нарастить военную помощь Украине

, 17:37 Источник: РИА "Новости"

Евросоюз намерен нарастить военную помощь Украине
флаг Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Q3CO1ZOZ6ZI

Лидеры стран-членов Европейского союза в пятницу, 24 июня, выступили за дальнейшее наращивание военной помощи Украине. Об этом сообщается в выводах по итогам европейского саммита в Брюсселе.

В документе подчеркивается, что Евросовет по-прежнему твердо придерживается обязательств по оказанию дальнейшей поддержки Киеву и призывает совет ЕС вести интенсивную работу над наращиванием военной помощи украинской стороне.

Напомним, во вторник, 21 июня, правительство ФРГ официально подтвердило планы страны направить Украине новую партию военной помощи.

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