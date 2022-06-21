Правительство ФРГ подтвердило планы направить Украине тридцать ЗСУ Gepard, системы Mars и IRIS-T

Правительство ФРГ во вторник, 21 июня, официально подтвердило планы страны направить Украине новую партию военной помощи. Соответствующая информация содержится в опубликованном сообщении кабмина.
Согласно последним данным, Берлин принял решение предоставить Киеву тридцать зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса РСЗО Mars, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Ранее правительство Германии придерживалось политики неразглашения деталей поставок вооружений украинской стороне якобы из соображений безопасности. Сегодня кабмин ФРГ обнародовал список уже предоставленной Киеву военной помощи и перечень поставок, которые планируется осуществить в будущем.