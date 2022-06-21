Правительство ФРГ подтвердило планы направить Украине тридцать ЗСУ Gepard, системы Mars и IRIS-T

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21 июня 2022, 14:55 Источник: РИА "Новости"

зенитная самоходная установка, GepardIMAGO/Björn Trotzki

Правительство ФРГ во вторник, 21 июня, официально подтвердило планы страны направить Украине новую партию военной помощи. Соответствующая информация содержится в опубликованном сообщении кабмина.

Согласно последним данным, Берлин принял решение предоставить Киеву тридцать зенитных самоходных установок Gepard, три комплекса РСЗО Mars, а также системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее правительство Германии придерживалось политики неразглашения деталей поставок вооружений украинской стороне якобы из соображений безопасности. Сегодня кабмин ФРГ обнародовал список уже предоставленной Киеву военной помощи и перечень поставок, которые планируется осуществить в будущем.