Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС «опереточным» действием

Зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в четверг назвал присвоение статуса кандидатов на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии "опереточным" действием.
По словам Дмитрия Медведева, сами участники этой постановки не воспринимают вышеуказанные действия Европейского союза всерьез. Зампредседателя Совбеза РФ выразил мнение, что цель поступка ЕС очень проста – каким-либо образом зацепить Россию.
Напомним, главы государств и правительств Евросоюза в рамках саммита, который 23 июня прошел в Брюсселе, одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в содружество.