Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС «опереточным» действием

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30 июня 2022, 14:28 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/Pcs3mOL14Sk

Зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в четверг назвал присвоение статуса кандидатов на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии "опереточным" действием.

По словам Дмитрия Медведева, сами участники этой постановки не воспринимают вышеуказанные действия Европейского союза всерьез. Зампредседателя Совбеза РФ выразил мнение, что цель поступка ЕС очень проста – каким-либо образом зацепить Россию.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза в рамках саммита, который 23 июня прошел в Брюсселе, одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в содружество.