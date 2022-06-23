Политолог Анна Ревякина: если бы не было консенсуса по поводу конфликта с Россией, Украина кандидатом в члены ЕС не стала бы

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23 июня 2022, 15:45 Источник: Свобдная пресса

флаги ЕС, https://unsplash.com/photos/0NRkVddA2fw

Анна Ревякина, заместитель председателя Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР), доцент факультета мировой политики МГУ, заявила, что Запад практически един по отношению к ситуации на Украине.

По словам политолога, "если бы не было консенсуса по поводу конфликта с Россией, Украина этот статус кандидата в члены ЕС не получила бы.

Ревякина напомнила, что буквально несколько дней назад у некоторых стран были претензии к Украине, как к потенциальному кандидату, но под влиянием давления других, более "весомых" государств, претензии были сняты.

Сегодня - завтра, 23 и 24 июня, лидеры стран Евросоюза соберутся на двухдневную встречу в Брюсселе, на которой утвердят предоставление Украине и Молдавии статуса страны — кандидата на вступление в состав европейского блока. Глава Евросовета Шарль Мишель написал ранее в письме с приглашением на встречу: "Пришло время признать, что будущее Украины, Молдавии... лежит в Европе. Я приглашаю вас дать статус кандидата Украине и Молдавии".

Ревякина в беседе с изданием "Свободная пресса" отметила, что предоставление статуса кандидата не гарантирует вступление Украины в ЕС, но ставит Киев в зависимое положение от союза.

Политолог пояснила, что Киеву придется доказывать свое соответствие стандартам ЕС, имеются ввиду внутреннее законодательство, борьба с коррупцией, прозрачность. "То есть, Украина встанет перед необходимостью реформ, а Евросоюзу ничего доказывать не надо — он будет выступать в роли судьи, ему решать", - сказала Анна Ревякина.

Представители СМИ 23 июня заявили, что Молдавия не пожелала в полной мере поддержать антироссийские санкции ЕС из-за слабости экономики страны.