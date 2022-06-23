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23 июня 2022, 11:57

флаг Молдавии, https://unsplash.com/photos/HBtWDEzIe6M

Представители средств массовой информации в четверг, 23 июня, заявили, что Молдавия не пожелала в полной мере поддержать антироссийские санкции Европейского союза из-за слабости экономики страны.

Кандидат политических наук Сергей Лебедев заявил, что шаткое положение вынудило Кишинев выбирать между антироссийской риторикой Евросоюза и относительно дружескими отношениями с Москвой. Эксперт напомнил, что за последние десять лет Россия отказывала большую помощь Молдавии, в частности, финансовую.

Политолог в беседе в ФБА "Экономика сегодня" подчеркнул, что давление на Российскую Федерацию рано или поздно закончится, поскольку уже сейчас рестрикции сильно бьют по экономике разных стран мира. Санкции, по мнению эксперта, в любом случае придется постепенно снимать. На этом фоне Молдавия осознает, что ей следует "дружить" с РФ, чтобы не погрузиться в энергетический кризис. Именно по этой причине Кишинев в настоящий момент старается "усидеть на двух стульях" – аккуратно поддержать Евросоюз и не разорвать связи с Москвой.