Глава Евросовета Мишель выразил уверенность в том, что саммит ЕС сегодня даст статус кандидатов Украине и Молдавии

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23 июня 2022, 10:56 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Глава Евросовета Шарль Мишель утром в четверг, 23 июня, выразил уверенность в том, что саммит глав стран-членов ЕС предоставит статус кандидатов на присоединение к содружеству Украине и Молдавии.

Шарль Мишель допустил, что уже сегодня в рамках саммита глав государства Европейского союза статус кандидатов на вступление в содружество будет предоставлен Украине и Молдавии.

Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией действия европейских политиков по представлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.