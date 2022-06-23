Глава Евросовета Мишель выразил уверенность в том, что саммит ЕС сегодня даст статус кандидатов Украине и Молдавии

Глава Евросовета Шарль Мишель утром в четверг, 23 июня, выразил уверенность в том, что саммит глав стран-членов ЕС предоставит статус кандидатов на присоединение к содружеству Украине и Молдавии.
Шарль Мишель допустил, что уже сегодня в рамках саммита глав государства Европейского союза статус кандидатов на вступление в содружество будет предоставлен Украине и Молдавии.
Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией действия европейских политиков по представлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.