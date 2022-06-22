Захарова назвала махинацией действия Еврокомиссии, рекомендовавшей предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

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22 июня 2022, 10:27 Источник: Радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Махинацией назвала действия европейских политиков по представлению Украине статуса кандидата в члены ЕС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить этот статус Украине и Молдавии. По имеющейся информации, все 27 стран-членов Евросоюза достигли согласия в этом вопросе, и на саммите ЕС 23-24 июня Украина получит статус кандидата.

Комментируя действия европейских политиков в эфире своей авторской программы на радио Sputnik, Захарова отметила, что их решение носит чисто политический характер.

«Сегодня мы видим, что экономические механизмы формируются исключительно по политическим мотивам», - подчеркнула дипломат.

По ее мнению, в этой ситуации действия западных политиков «похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера».

«Есть прекрасное слово "махинация". <...> Я думаю, что это из этой серии», – заключила Захарова.