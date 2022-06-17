Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

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17 июня 2022, 13:13

Флаг Украины, Raul Moreno / globallookpress.com

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом информирует РИА Новости.

«Еврокомиссия официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что по вопросу предполагаемого будущего присоединения Киева к Европейскому союзу высказался французский президент Эммануэль Макрон. Политический деятель подчеркнул, что путь вхождения бывшей советской республики в содружество будет длинным.