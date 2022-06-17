Макрон заявил, что Украине могут предоставить статус кандидата на вступление в ЕС из-за боевых действий

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17 июня 2022, 11:50 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Глава Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 17 июня, заявил, что Украина не смогла бы стать кандидатом на вступление в Евросоюз, но содружество готово предоставить стране этот статус из-за боевых действий.

Эммануэль Макрон подчеркнул, однако, что путь вхождения Украины в Европейский союз будет длинным.

Ранее президент Франции заявил, что Европейский союз готов сейчас предоставить украинской стороне статус кандидата на вступление, поскольку содружество не имеет права сказать украинцам, чтобы они "приходили позже".

Ранее журналисты выразили мнение, что Швеция, Нидерланды, Португалия и Венгрия не дадут Украине вступить в Европейский союз.