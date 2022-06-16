Aktualne: Швеция, Нидерланды, Португалия и Венгрия не дадут Украине вступить в ЕС

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16 июня 2022, 21:05 Источник: РИА Новости

Kay Nietfeld / globallookpress.com

Швеция, Нидерланды, Португалия и Венгрия не дадут Украине вступить в Европейский союз. Для получения статуса кандидата на вступление Украины в Евросоюз должны единогласно проголосовать все страны-члены европейского блока.

Обозреватель чешской газеты Aktualne Катержина Шафаржикова написала в своей статье, что существует ряд не позволяющих получить статус препятствий.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста на днях призвал союзников не подавать Киеву напрасные надежды и не начинать многолетний переговорный процесс о вступлении.

Швеция и Нидерланды опасаются, что присоединение Украины к ЕС "обогатит" союз 40 миллионами бедных резидентов с разрушенной экономикой. Шафаржикова назвала проблемой и то, что из-за большой численности населения Украина займет пятое место в Совете ЕС по числу голосов и получит квоту на представительство в различных органах власти. Также Киеву придется выделять огромные дотации.

Еще одно препятствие для Украины — проблемы европейских властей с Польшей и Венгрией из-за местных реформ, противоречащих законодательству Евросоюза.

Швеция и Нидерланды выступают за решение разногласий с Будапештом и Варшавой до расширения ЕС.